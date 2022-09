We lezen in de Bijbel deze volgorde: geloof en dan laten dopen

Het is fijn dat dominee Paul Voorberg is gepromoveerd op de waarheid en deze nu aan zijn zijde heeft (ND, 9 september). Zelf ben ik opgegroeid in een gelovig gezin binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv). In dat gezin heb ik mogen ervaren wat liefde is in geloof en heb ik de Here Jezus mogen leren kennen.

Vanaf de tijd van catechisatie heb ik gevoeld dat er iets niet klopte aan de leer van de kerk, maar altijd gedacht dat dit míjn gevoel daarbij was. In die tijd nog letterlijk: buiten de GKv geen zaligheid. Later ben ik getrouwd en mijn vrouw en ik hebben vijf lieve kinderen mogen ontvangen, we hebben hen in de GKv laten dopen. Veel mooie jaren waar we dankbaar op terugkijken. Toch klopte er iets niet.

We hadden onze bijbelstudies en liepen steeds aan tegen de kinderdoop. Toen we (en anderen met ons) daarover vragen gingen stellen, werden hele stukken over het afwijzen van de geloofsdoop in het kerkblad gepubliceerd, en zijn er door de drie dominees avonden georganiseerd. Op geen van die avonden werd ons vanuit de Bijbel duidelijk gemaakt ..

