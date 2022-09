Verboden Hongaars te spreken

In het interview met de Oekraïense ambassadeur Maksym Kononenko citeert hij de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Eelco van Kleffens die in de Tweede Wereldoorlog uitweek naar Engeland (ND 29 augustus): ‘Een karakteristiek onderdeel van het Nederlandse karakter is de curieuze sympathie voor de underdog.’

Misschien kan Kononenko ook reflecteren op wat zijn land kwetsbare historische gemeenschappen aandoet, zoals Hongaren maar ook Roemenen, met een taalwet die het publiek gebruik van minderheidstalen verbiedt. Tekenend voor de verhoudingen die de Oekraïense overheid met die wet verziekt, is een recent voorval dat mij ter ore kwam. Een Oekraïense vluchteling stuurde de politie op twee verkopers af in een Hongaarstalige gemeente van Transkarpatië - dat in het westen van Oekraïne ligt - omdat ze in de winkel Hongaars met elkaar spraken. Hij deed dit op grond van de bepaling in de Oekraïense taalwet die het verbiedt om in de handel andere talen dan Oekraïens te spreken.

