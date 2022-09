Volgens het Adviesbureau Boerenverstand moet het stikstofprobleem grotendeels op te lossen zijn met inperking van de hoeveelheid veevoer (ND 26 augustus). Dat was ook het voorstel van minister Schouten. Het zou niet alleen een zegen zijn voor de Nederlandse natuur, maar ook voor de Amazone, waar veevoerteelt ten koste gaat van het tropisch regenwoud. Volgens minister Van der Wal zou tegelijk met de stikstof het watergebruik door de landbouw moeten worden teruggedrongen. Thans laat men het kostbare regenwater via drainage snel weglopen, waardoor de waterbuffer in de bodem verdwijnt en in de zomer grote watertekorten kunnen ontstaan en bodemdaling optreedt. Wat op den duur verzilting van laag Nederland veroorzaakt, bij afnemende Rijn-afvoer in de zomer. Waterpeilverhoging in landbouwgebieden is nodig om op korte termijn, vóór 2027, de Europese Kaderrichtlijn Waterdoelen te halen en daarmee een volgende crisis te voorkomen. Naar ik hoop worden nu beide problemen aangepakt.