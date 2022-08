CU-achterban moet naast de vluchteling ook de Nederlander met problemen in het oog houden

De ChristenUnie is in de afgelopen jaren langzaam veranderd van koers. In 2006, toen de partij bij de Tweede Kamerverkiezingen met zes zetels een hoogtepunt bereikte, bevond zij zich nog links-conservatief in het kieskompas, dat politieke partijen situeert in het politieke landschap. Sinds 2012 is de partij iedere verkiezingen een stapje richting het links-progressieve hoekje opgeschoven. Inmiddels zit de ChristenUnie volledig in het progressief-linkse deel van het kompas.

Sinds de koers van de partij verschoof, is ze stemmen gaan winnen in het rijkere centrale deel van de Biblebelt, terwijl ze kiezers verloor in de armere gemeenten a..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .