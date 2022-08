Theologen hebben alle reden voor zelfvertrouwen en optimisme

We hebben honger naar heiligheid en betekenis. Mensen zoeken naar gemeenschap, naar rituelen, naar manieren om goed te doen.

De opening van het academisch jaar is een mooi moment voor een analyse van de stand van de theologie. Wat kan de theologie betekenen voor een seculariserend Nederland, waar sinds kort de gelovigen of mensen die zichzelf religieus noemen in de minderheid zijn?

Om op deze vraag een antwoord te geven, ga ik terug naar 2003. Ik was net begonnen met mijn tweede jaar van de bachelor Life science & Technology, een studie die een brug probeert te slaan tussen wetenschap en engineering. In datzelfde jaar werd de staat van de Nederlandse theologie geëvalueerd door de Raad van de Geesteswetenschappen. Een onderdeel van die evaluatie was de essaybundel Van God los? Theologie tussen godsdienst en wetenschappelijkheid. De bijdrage van moleculair ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .