Gezien de kritiek die Segers en zijn team op hun bordje gesmeten krijgen door een niet gering aantal CU-stemmers, begint deze ontevreden club hoe langer hoe meer de mentaliteit van hooligans aan te nemen (ND 30 augustus). Met ontoelaatbare acties bestormen ze het speelveld van kabinet en Kamer, zelfs met ‘brandbommen’, in plaats van hen aan te moedigen. In de ongelijke strijd die de CU aangaat in de politieke arena, is geen verlof of wapenstilstand. Zij staan dagelijks tegenover een vijandelijke overmacht waartegen zij moeten strijden met de wapens van het Licht. Elke seconde worden ze geconfronteerd met honderden opvattingen, waarin ze keuzes dienen te maken in afhankelijkheid van de Heilige Geest met ‘het zwaard van de Geest’...

