Kerken, help niet het kabinet, maar de vluchtelingen aan een oplossing

Als kerken kunnen we druk zetten op lokale overheden en laten zien dat er draagvlak is voor opvang van vluchtelingen. Dat kunnen we samen met andere godsdiensten, samen met alle mensen van goede wil. Die zijn ook te vinden op een stadhuis.

Leden van verschillende kerken in Emmen delen thee, koffie en bananen uit onder vluchtelingen in Ter Apel. ANP / Hollandse Hoogte / Kees van de Veen

Nu Nederland met Ter Apel niet meer onderdoet voor kampen in Afrika of op Lesbos, hebben wij er een ‘crisis’ bij. Maar wel eentje die door de overheid is gecreëerd. Dramatische beelden van tentjes en wanhoop, paniekvoetbal en boze burgers maken de geesten rijp voor nog meer restricties aan de grenzen. In zo’n situatie komt het erop aan, hoe en wanneer we als kerken gaan helpen.

Want moeten we als kerken eigenlijk wel in gesprek willen zijn met een kabinet, dat zo onbetrouwbaar en onmenselijk handelt? En moet ons handelen niet beginnen bij de mensen die het slachtoffer zijn van dit beleid? Hoe moet de kerk zich verhouden tot een overheid die leiderschap noch lef toont, maar dit lijden onnodig laat duren als aanloop naar verdere instr..

