Verhouding tussen rechters en deskundigen is gecompliceerd en het kan af en toe flink misgaan

Rechters moeten heel vaak oordelen op terreinen, waarop ze iedere deskundigheid missen. Maar hoe beoordelen zij of een deskundige van buiten ook echt deskundig is?

In Nederland heeft met name reflectie op wat er misging in de zaak van de Schiedammer Parkmoord (de moord op Nienke Kleiss in het Beatrixpark in Schiedam op 22 juni 2000) geleid tot een veelheid aan maatregelen, die de kwaliteit van het politie-onderzoek en van het strafproces moesten verbeteren. (beeld Anp/hollandse Hoogte / Robin Utrecht)