Wijs in eigen ogen

Minister Wopke Hoekstra durft het aan, en het CDA met hem, in deze stikstofcrisis het stikstofbeleid (opnieuw) onderuit te halen. In het Kamerdebat van 23 juni is al afdoende gedebatteerd over de noodzaak van terugdringen van de stikstofuitstoot. Natuurherstel is nodig; natuur en milieu bezwijken onder droogte en stikstofoverlast. Wat Hoekstra en het CDA aandurven, is hetzelfde als twijfel zaaien of Oekraïne wel voldoende hard kan maken dat Rusland oorlog met hen voert; of ze niet overdrijven met hun reportages en beelden van platgebombardeerde steden en dode soldaten en burgers.

Jesaja 5 vers 21: ‘Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig.’

