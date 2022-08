Het is onwaarschijnlijk dat mensen klimaatverandering kunnen oplossen. Iedereen die klimaatverandering probeert te ontkennen, moet worden getroffen door verlichting. Ze ontkennen de realiteit en vertragen de acceptatie van de dringende noodzaak om onze klimaatproblemen op te lossen. Verspreid het woord, vooral aan politici, dat we oplossingen nodig hebben en bid om goddelijke interventie, want dat is misschien de enige optie.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .