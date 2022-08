Bert (90): ‘Gá stemmen, als je 18 bent! Alleen zo voorkom je een dictatuur’

De heer Bert Woudstra (90) uit Enschede schreef een brief aan de Twentse Courant Tubantia. Hij zit ergens mee: wat gaat er om in de hoofden van mensen in Albergen? Weten zij wel wat het betekent, als er op je gejaagd wordt? En welk voorbeeld geven ze hun kinderen? Woudstra heeft een Twentse tongval en is Joods. ‘Mijn grootouders kwamen uit Friesland, mijn opa was marskramer.’ Bert was als kind twee en een half jaar ondergedoken, op dertien adressen: in Enschede, Twello, Zutphen, Deventer, Sint-Jansklooster en bij een palingvisser in Jonen.

‘De bestuurders hebben het niet goed aangepakt. Maar al die steun voor de tegenstanders vind ik zo verdrietig. Het grijpt mij aan dat dit in ons land gebeurt!’ Maakt het hem angstig? ‘Nee, daar be..