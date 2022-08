Luister naar in het asieldebat naar de boze burger, maar verschuil je er niet achter

Politici en bestuurders hebben de plicht om uit te leggen waarom veel van de angsten over vluchtelingen en hun opvang overdreven of onterecht zijn.

In 2017 gebouwde flexwoningen voor onder anderen statushouders en starters in Breda. In de regio Utrecht worden in de komende tijd 1500 van zulke woningen gebouwd. (beeld anp / Copyright Erald van der aa)

Hoe moet het verder met opvang van asielzoekers die door politieke onwil volkomen is vastgelopen? In het debat over die vraag wordt regelmatig bepleit dat we natuurlijk wel naar de bange, bezorgde of boze burger moeten luisteren. Met de onderliggende suggestie dat je niet automatisch een racist bent als je je tegen een nieuw azc keert en er best wel legitieme zorgen zijn. Hoewel ik dat zeker niet bestrijd, zie je dat menig politicus zich achter dit soort protesten verschuilt om vervolgens te concluderen dat er geen draagvlak is.

plooibaar

Als we echter één ding weten, dan is het wel dat draagvlak uitermate plooibaar is en dat autoriteiten daarin een belangrijke functie ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .