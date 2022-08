Laat onze economie kwetsbare belangen koesteren

Deze tijd vraagt om een nieuwe economie die gebaseerd is op een eeuwenoude waarde: het koesteren van kwetsbare belangen. Een belangrijke voorwaarde om die economie te creëren is samenwerking.

'De schepping van Adam' in het fresco op het gewelf van de Sixtijnse Kapel in Vaticaanstad, begin zestiende eeuw geschilderd door Michelangelo.Â

Het belangrijkste inzicht dat economie te bieden heeft is onverdiende genade. Als we samenwerken, kunnen we meer terugkrijgen dan we erin stoppen. We krijgen dan een cadeau dat we niet hebben verdiend. Het besef dat samenwerken waarde oplevert kan angst omzetten in liefde. De voorspoed van anderen is namelijk geen bedreiging. Integendeel: anderen kunnen juist een partner zijn om samen waarde te scheppen.

dromen

Dat samenwerking meerwaarde oplevert, is te danken aan onze menselijke natuur. Kijk daarvoor naar ‘de schepping van Adam’, de bekende schildering van Michelangelo in de Sixtijnse Kapel. Als u goed kijkt, ziet u dat God onderdeel is van een soort hersenpan. God ge..

