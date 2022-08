Interreligieus bidden

Rikko Voorberg, organisator van het Graceland Festival, noemde de interreligieuze gebedsoproep op dat festival een ‘pareltje’ in de programmering (ND, 17 augustus). Maar stel je toch eens voor dat tijdens dat korte moment van gebed onze Heer Jezus was verschenen en tot al die bidders had gezegd: ‘niemand komt tot de Vader dan door Mij’ (Johannes 14 vers 6)? Theo Brand kan deze exclusieve claim van Jezus in het evangelie niet van harte aanvaarden, schrijft hij in reactie op een column van Reina Wiskerke (ND, 25 augustus). Maar deze exclusiviteit behoort nu juist tot de kern van Jezus’ heilsboodschap! Een goede vriend van mij, zendingspredikant in Indonesië, bad ook samen met moslims. Dat wil zeggen: hij bad met hen tot God voor hun noden ‘in de naam van Jezus’.