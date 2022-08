Vierdaagse schoolweek of niet? ‘Lijkt leuk, maar lost niets op’

Deze week starten de scholen in het noorden van het land weer, en midden-Nederland heeft de eerste schoolweek na de zomer er alweer op zitten. Voor veel scholen was en is het een uitdaging om voldoende leraren te vinden. Dus verzinnen scholen creatieve manieren om toch voldoende en kwalitatief onderwijs te geven. Helpt het om over te stappen op een vierdaagse schoolweek? Of zijn er andere manieren om het lerarentekort op te lossen?

Mannen

Henriëtte de Jong,

apothekersassistent

Een vierdaagse schoolweek is een verplaatsing van het probleem naar de kinderopvang, waar óók een personeelstekort is. Ik denk dat er vooral ingezet moet worden op het aantrekkelijker maken van de pabo voor mannen. In 1985 werden de kleuterschool en de lagere school samengevoegd tot basisschool en sindsdien is het percentage mannen dat kiest voor de opleiding gezakt van ongeveer 50 naar 15 procent. Bovendien is het voor mbo’ers moeilijker geworden om door te stromen, onder andere door de verplichte rekentoets, terwijl deze studenten heel geschikt kunnen zijn als kleuteronderwijzer(es). Splits de pabo dus weer in een ‘kleuterdeel’ en een deel voor groep 3 tot 8.

