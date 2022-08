Het affakkelen van gas is een ongekende verspilling

Het inferno is zelfs tot over de Finse grens te zien, zo blijkt uit foto’s van de Finse omroep Yle. Gazprom zou in Portovaya – het gascompressiestation bij het begin van de pijpleiding Nord Stream 1 – gas affakkelen dat niet naar Europa gaat. Het is niet alleen ongekende verspilling van energie, het is ook zeer vervuilend omdat er ongekend grote hoeveelheden CO2 bij vrijkomen. Inmiddels is het affakkelen bevestigd door data van de Nasa. Dat gas op deze wijze wordt verspild, terwijl wereldwijd mensen hun energierekening niet kunnen betalen, is een even bizarre paradox als een leegstaand asielzoekerscentrum naast Ter Apel.

In de VS zou nu al een op de zes huishoudens (20 miljoen in totaal) zijn afgesloten van gas en elektriciteit omdat er e..

