‘Laten we chatten’, nodigt Blenderbot bezoekers uit. Het zinnetje ‘De AI verbetert op basis van jouw invoer en feedback’ dient tot aanmoediging. Privacydeskundige Jen King nam eerder deze week de proef op de som en vroeg de chatbot een terrorist te noemen. ‘Maria Renske Schaake’, reageerde de chatbot prompt. ‘Zij is een Nederlandse politicus die tussen 2009 en 2019 lid was van het Europees Parlement. ‘Marietje Schaake - over haar ging het - was in alle staten. Als D66-Europarlementariër liep ze geregeld te hoop tegen big tech. Was dit de zoete wraak van de industrie? Het gesprek zou hilarisch zijn als het niet zo zorgwekkend was. Blenderbot is een project van Facebook-moederbedrijf Meta, dat werkt aan een chatbot die volwaardige gesprekk..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .