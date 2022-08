Gastvrijheid is geen gunst maar een heilige plicht: mensen zijn gewoon welkom

Het gaat erom dat je bij elke ontmoeting, of het nu met iemand uit eigen kring of met een vreemdeling is, de blik eerst naar boven moet richten en je bewust moet worden van je gezamenlijke verantwoordelijkheid. (beeld anp / Arie Kievit)

Over weinig dingen word ik zo verontwaardigd als het onwaardig ontvangen of zelfs weigeren van mensen. Gastvrijheid is voor mij geen pijnlijke maar een heilige plicht. Wanneer ook maar één persoon buiten moet slapen, zoals al wekenlang in Ter Apel, lig ik daar figuurlijk maar soms ook letterlijk wakker van. Als mens, als christen en als monnik.

In de Regel van Benedictus (RB) die voor velen ook buiten de kloosters een bron van levenswijsheid is, staat namelijk over het gastenverblijf: ‘Er zijn daar voldoende opgemaakte bedden: heel het huis van God wordt door wijze mannen wijs bestuurd’ (RB 52,22). Kennelijk is die wijsheid niet voor iedereen evident. Wanneer vandaag ook christelijke politici het belangrijker lijken te vinden dat de..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .