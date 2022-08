Ten grondslag aan Ter Apel ligt falend Europees migratiebeleid

De crisis in Ter Apel past in het beeld van Europees falen om asielzoekers de opvang te geven waar zij recht op hebben

Voor het eerst in de geschiedenis wordt door Artsen zonder Grenzen een team ingezet in Nederland. De organisatie vergeleek de situatie bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel met de omstandigheden waarin asielzoekers worden opgevangen in kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. In de podcast Betrouwbare Bronnen sprak Sammy Mahdi, voorzitter van de Vlaamse christendemocraten en voormalig Belgisch staatssecretaris voor asiel en migratie, de vrees uit dat binnen afzienbare tijd het hele Europese asiel- en migratiebeleid zou lijken op het Hongaarse beleid.

De Hongaarse premier Orbán riep Hongarije eerder uit tot een ‘migratievrije zone’. Hongarije voert, onder internationaal recht, illegale pushbacks uit waarbij asielzoekers bij aa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .