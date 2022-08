Ga voor een aanpak van stikstof die goed is voor boer én natuur

Toekomstperspectief voor de boer is ver te zoeken in de stikstofaanpak. Het angstbeeld van het sluiten van veel boerenbedrijven kan echter plaatsmaken voor een wensbeeld van minder krachtvoerfabrieken en minder kunstmestproductie.

Wat tot nu toe blijft hangen, is dat opkopen van veel veehouderijbedrijven en een forse reductie van de veestapel de oplossing is voor onze stikstofproblemen. Het is tijd voor een nuchtere kijk en een aanpak die beter is voor boer én natuur.

het vraagstuk

Wat is het vraagstuk? Jaarlijks stroomt 635 miljoen kilo stikstof de Nederlandse landbouw in (voornamelijk krachtvoer en kunstmest). 292 miljoen kilo stikstof komt er weer uit in de vorm van producten als melk, vlees, eieren en gewassen. Het verschil lekt grofweg naar het milieu. Die verliezen kun je reduceren door het verder dichtdraaien van de stikstofinvoer en het efficiënter benutten van stikstof zonder noodz..

