Vrijheid van onderwijs is een voorwaarde om de democratie gezond te krijgen

Nu Forum voor Democratie een Renaissance-school opent in Almere, speelt de discussie over artikel 23 van de grondwet weer op (ND, 20 augustus). Dat is de discussie over de verhouding tussen individuele vrijheden (zoals gelijke kansen en de ruimte om jezelf te zijn) en vrijheden van de groep (opvoeders). De discussie over artikel 23 zou beter kunnen gaan over de vraag of de democratie zelf eigenlijk wel houdbaar is zonder deze grondwettelijke vrijheden.

Hoogleraar onderwijsrecht Renée van Schoonhoven poneerde de stelling dat binnen een democratie ook burgers met verwer..

