Waarom Lord of the Rings-schrijver Tolkien blijft inspireren

Volgende week gaat de nieuwe fantasyserie The Rings of Power in première. Eert streamingsdienst Prime, net als eerder regisseur Peter Jackson deed, de katholieke geest van J.R.R. Tolkien (1892-1973)? Zijn werk biedt onwaarschijnlijke helden die buiten hun comfortzone treden, zoals bange christenen in vurige heiligen kunnen veranderen.

(beeld The Lord of the Rings)

'Peter Jackson vernieuwde mijn liefde voor Tolkien vanaf 2001 met zijn verfilmingen van The Lord of the Rings.'

Onovertrefbare recordhouder in mijn culturele bibliotheek is Shakespeare. Tolkien is de overtuigende runner-up. Van en over deze grootste schrijver van de twintigste eeuw heb ik ruim veertig boeken. De waardering voor zijn werk bloeide bij mij als gymnasiast op, zo’n kwarteeuw geleden, samen met die voor Shakespeare. Maar mijn liefde voor Tolkien nam later een andere vorm aan.

Net zoals regisseur Kenneth Branagh met zijn adaptaties mijn waardering van Shakespeare beïnvloedt, zo vernieuwde Peter Jackson mijn liefde voor Tolkien vanaf 2001 met zijn verfilmingen van The Lord of the Rings.

Ik schaam me daar allerminst voor. Ik ben bovendien in goed gezelschap. De Amerikaanse (en niet toevallig ook katholieke) talkshowhost Stephe..

