Vreemdeling in eigen land

De boerenprotesten tegen het stikstofbeleid konden in het begin rekenen op mijn sympathie. Ook al ben ik geen boer, ik kan me goed voorstellen dat zelfs een uitkoopregeling geen vergoeding kan zijn voor de emotionele schade die boeren lijden wanneer zij het bedrijf moeten stopzetten dat door hun voorouders is opgebouwd.

Na hinderlijke acties op snelwegen en bedreigingen van zowel politici als mensen die de troep moesten opruimen, veranderde mijn sympathie in irritatie. Wel bleef ik tegen mezelf zeggen dat de hinder die ik persoonlijk heb ondervonden (slechts één keer eerder van huis vertrekken en een stukje omrijden) niet te vergelijken is met wat boeren al jaren aan inspanningen hebben verricht om een zwalkende overheid ter wille te zijn. Maar bij het zien van de Nederlandse vlag in omgekeerde hangop raakte ik in de war. Mijn primaire reactie was: boosheid. En dat verbaast mij van mijzelf het meest. Ik ben dankbaar dat ik in Nederland ben geboren.

De naam Nederland staat in de wereld voor vrijheid. Dat betekent niet dat ik heel warm word bij het z..

