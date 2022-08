Ook de kampcommandant was een mengeling van goed en kwaad

In de maand augustus denk ik altijd aan de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog in 1945. Het doet me goed dat dit jaar de slachtoffers van de oorlog in het oosten beter herdacht werden. Japan capituleerde op 15 augustus, maar het nieuws over deze bevrijdende gebeurtenis bereikte ons, gevangenen van Kamp 6 Ambarawa in toenmalig Nederlands-Indië, pas twee weken later. Ik schrijf mijn herinneringen hieronder op met vrede en verzoening op het oog. Alleen vrede en verzoening kunnen oorlogen op de lange termijn voorkomen.

De capitulatie van Japan redde mijn leven. Het gebeurde op het nippertje. Ik was tien jaar oud. Met mijn moeder en drie broers had ik vier jaar van blijvende hongersnood doorstaan, terwijl mijn vader, zonder dat wij het wi..

