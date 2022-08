Bidden met andersgelovigen is voor sommige christenen wel degelijk een aanvulling op hun geloofsleven

Er zijn christenen voor wie samen bidden met andersgelovigen geen onveilig of verboden terrein is, schrijft Theo Brand.

Naar aanleiding van mijn artikel op NieuwWij.nl over interreligieus bidden schrijft Reina Wiskerke (ND, 24 augustus) dat mijn stuk ‘ronkt van zelfgenoegzaamheid’. Ook zou ik orthodoxere vormen van geloven afbranden en valse tegenstellingen opwerpen. Ik kan me voorstellen dat het stuk prikkelt en ik denk dat Wiskerke en ik het theologisch oneens zijn. Tegelijk ervaar ik haar kwalificaties als nogal hard en kort door de bocht. Ten slotte heeft ze mij ook wat geleerd. Graag licht ik dat toe.

Het is jammer maar ook logisch dat niet alles wat ik schreef, door Wiskerke is geciteerd. Wat ik bijvoorbeeld ook schreef is het volgende: ‘Nu begrijp ik goed dat je de inhoud van je eigen geloofstraditie wilt kennen en begrijpen, als je die tenmin..

