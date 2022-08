Baarschaamte? Ja, het krijgen van kinderen belast het milieu, maar wij doen dat met onze levensstijl evengoed

Kinderen zijn enorme vervuilers. Wel of geen kinderen krijgen is dan ook een duurzaamheidsdilemma. Maar is geen kinderen krijgen de échte oplossing?

'Ja, onze kinderen zijn enorme vervuilers. Net als wij, hoe duurzaam we ook proberen te leven.' Beeld: kinderen vorige maand op de bodem van een drooggevallen moeras in Irak.

Baarschaamte. Ik kende het woord nog niet. En dat terwijl onze milieubewuste jongste dochter vorige maand haar eerste zoon baarde. Jozua. God is redder. What’s in a name? In het jaar 2100 wordt hij 78. De Verenigde Naties verwachten dat de wereldbevolking dan met ruim 10 miljard mensen haar top heeft bereikt, om vervolgens te dalen.

Lysanne van de Kamp vraagt in haar column over baarschaamte (ND, 12 augustus) op een prikkelende manier aandacht voor een uiterst belangrijk, ingewikkeld en persoonlijk onderwerp: ‘Moeten we minder kinderen krijgen omwille van het milieu?’ Ook struikelt ze over de term baarschaamte. De vraagstelling is niettemin glashelder.

Ja, onze kinderen zijn enorme vervuilers. Net als wij, hoe duurzaam we ook probere..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .