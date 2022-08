Laten we als evangelischen en gereformeerden sámen de brug over het doopwater slaan

Dominee Mark de Jager (PKN) zet een stap in het diepe, want hij ziet het wel voor zich (ND, 7 juli 2022): evangelische en gereformeerde denkers die opnieuw in gesprek gaan, zoekend naar één doop. De hoopvolle ervaring leert dat dit gesprek soms op lokaal niveau al plaatsvindt. Weliswaar met kleine vrucht, maar gevoed vanuit een groot missionair verlangen. Hoe toch sámen verder, omwille van het dorp of de stad?

op de helft

Goed nieuws: in de ene helft van de kerkelijke dooppraktijk komen we niet al te grote obstakels tegen. Want zowel in de breedte van wat we reformatorisch, gereformeerd en hervormd noemen worden áls in de breedte van wat we baptistisch, evangelisch en c..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .