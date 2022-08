Wat een bijbels lijstje te maken heeft met vluchtelingen in kampementen

Een op het oog niet interessante opsomming uit het bijbelboek 1 Koningen blijkt tóch iets te zeggen over de politieke situatie in het Nederland van vandaag de dag, schrijft oudtestamenticus Koert van Bekkum.

Meer dan verwacht maakte Nederland afgelopen zomer een stevige economische groei door, zo lieten diverse lijstjes zien. Mensen geven geld uit en (energie)bedrijven maken flinke winsten. De grafieken waaruit dit blijkt, staan naast andere nieuwsberichten en kaarten, waarop te lezen valt wat de huizenprijzen doen en hoe asielzoekerscentra over het land zijn gespreid, al dan niet in combinatie met de partijvoorkeur of het gemiddelde inkomen per regio. Wat je er ook van vindt, Nederlanders hebben het gemiddeld goed en velen van ons hebben deze zomer onder hun wijnstok en vijgenboom genoten van het goede dat God geeft.

verraderlijke lijstjes

Tegelijk zijn lijstjes die economische welvaart weerspiegelen verraderlijk. Dat viel me op toen me ik thuis van vakantie voorbereidde op een aanstaande aflevering van Onscript Biblical World, een podcast over Bijbel en archeologie. De makers vroegen me te kijken naar 1 Koningen 4, een opsomming van Salomo’s raadsheren en stadhouders. Voor een gemiddelde Bijbellezer misschien niet interessant, maar vanuit invalshoek van de Bijbelse aardrijkskunde en geschiedenis des te meer. Bovendien een lijstje met een onheilspellende boodschap.

Op het eerste gezicht is er niet veel aan de hand en dat is ook de bedoeling. Tot aan de bouw van de tempel beschrijft Koningen immers vooral Salomo’s grootheid en rijkdom. Dat blijkt ook uit de lijst: anders dan zijn vader David kiest Salomo ook raadsheren buiten de kring van een aantal vertrouwde families. Bovendien heeft hij twaalf stadhouders aangesteld in deels nieuwe provinciesteden en regio’s die de koning en zijn hofhouding om de beurt een maand van levensonderhoud voorzien. Blijkbaar heerst er rust en bloeit de economie. Sommige steden en regio’s laten goed zien hoe het land profiteert van de Fenicische scheepvaart en de doorvoerroutes van de Zuid-Arabische handel. ‘De bevolking van Juda en Israël telde zo veel mensen als er zand is bij de zee. Ze aten en dronken en waren gelukkig’, luidt het slotvers.

inefficiënt of ouderwets?

Toch is er ook iets geks aan de hand. Zo is niet duidelijk of Juda, Salomo’s kerngebied, nu wel of geen belasting betaalt. Je kunt je ook afvragen waarom de goederen worden verzameld in losse steden en regio’s en niet volgens de stammen van Israël. Is dat te inefficiënt en ouderwets? Ten slotte begint de lijst met stadhouders wel met de formulering ‘dit zijn de namen’, maar zijn de eerste vier namen die volgen eigenlijk geen namen, maar de aanduiding ‘de zoon van’.

Niks mis mee en weinig aan de hand, zou je zeggen. Vandaar dat de lijst prima kan worden afgerond met een positieve conclusie. Totdat je de lijst nog eens bekijkt vanuit het slot van verhaal over Salomo, wanneer de stammen in het noorden na diens dood woedend protesteren tegen de enorme belastingdruk. Helaas wil troonopvolger Rechabeam niet inleveren en scheurt het rijk (1 Koningen 12). Ineens hoor je hoe zo’n lijst ook een wegwerpgebaar kan maken naar Salomo’s schoonzoons en die andere ‘zoons van’ die zich schaamteloos verrijkten. En de vraag komt op of Salomo de stammen met zijn cyclus van belastingen voor het hof niet opnieuw in slavernij heeft gevoerd.

economische groei zonder breder verhaal

En zo leidt 1 Koningen 4 de gedachten onwillekeurig naar overheidsdienaren, banken, veevoederbedrijven én consumenten die boeren jarenlang het bos van de schaalvergroting in hebben gestuurd. Naar burgers die de grote tegenstellingen en onrust in de wereld liever negeren en daarom politici kiezen die bereid zijn vluchtelingen te laten creperen in kampementen.

Salomo en Rechabeam liepen er hard tegenaan dat een focus op economische groei zonder breder verhaal over wat God heeft gedaan en gegeven, er vroeg of laat toe leidt dat je mensen onrecht doet. Het is dan wachten op het moment komt dat ze met geweld voor zichzelf opkomen. Het kan niet anders of de eerbied voor God en de zorg voor wees, weduwe en vreemdeling schieten er dan bij in. Maar ach, het is maar een lijstje natuurlijk.

Koert van Bekkum schrijft dit artikel als lid van de onderzoeksgroep BEST (Biblical Exegesis and Systematic Theology) van de Theologische Universiteiten in Apeldoorn en Kampen.