Is de kloof tussen politiek en maatschappij die Ad de Bruijne signaleert (ND, 14 augustus) wel zo eigen aan onze tijd? Is het ooit anders geweest? Lange tijd legitimeerden politieke machthebbers hun macht met de frase dat die hun ‘van boven gegeven’ is. Een opvatting die ook G.H. Kersten, oprichter van de SGP, was toegedaan. Hij was daarom ook van mening dat de macht van de Duitse bezetter aanvaard moest worden. De Britse Churchill wees er mijns inziens terecht op dat de democratie als uitdrukking van de volkswil een slecht systeem was, maar dat hij geen beter systeem kon bedenken.