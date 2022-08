Ik heb geen geloofscrisis, maar wel een kerkcrisis

Treffend hoe Wieb Dijksterhuis (ND, 15 augustus) mijn gevoelens weet te verwoorden en te raken als hij zegt dat ‘met het vertrek van je kind [uit de kerk, red.], je sowieso al met een been buiten de kerk staat’. Het roept een pijn van verloren onbevangenheid op en dat overvalt me. Ik dacht dat ik het aardig had verwerkt. Mijn hele leven ben ik al actief verbonden aan de kerk, nooit had ik verwacht aan de rand terecht te komen.

Zijn observatie ‘dat je achter je kind aan opschuift naar de rand van de gemeente, alleen al omdat je solidair bent met je kind’, kan ik niet anders dan beamen. Door mijn bloedband voel ik met mijn kind mee, voel ik zijn worsteling. En dat is zeker het geval als je ene kind vrijwillig uit de kerk vertrekt en h..

