Mijn mening: Welk boek of welke film maakte indruk op jou?

De zomer is voor veel mensen een tijd van rust. Een tijd om weer eens flink wat boeken te lezen, of eindelijk die film of serie te kijken. Sommige boeken en films laten een onuitwisbare indruk achter. Ze zijn grappig, confronterend, ontroerend of inspirerend. Soms raken boeken en films aan de realiteit of de actualiteit, aan de uitdagingen waar we voor staan in de wereld of ons eigen leven. Welk boek of welke film is dat voor jou?

Paus Franciscus

Matty van Leijenhorst, projectmanager

Het liefst lees ik boeken waar ik wat van leer. In de praktijk komt dat neer op opvoedboeken en boeken waarin het gaat over duurzaam leven vanuit het christelijk geloof. Deze zomer was dat onder andere de klimaatencycliek van paus Franciscus uit 2015: Laudato Si’. Daarin heb ik mijn markeerstift op iedere pagina gebruikt. Paus Franciscus verwoordt zo compleet welke ecologische problemen er allemaal spelen en wat voor effect ze hebben op alle mensen, dieren en planten in Gods schepping. Vervolgens schetst hij een wereldbeeld en een oplossingsrichting waar ik hoop van krijg, een wereldbeeld waarin alles met elkaar samenhangt, invloed op elkaar heeft en voor elkaar zorgt. Hierbij roept hij op om de verbinding aan te gaan: met de aarde, met God en met de mensen om je heen. Daar kan ik alleen maar ‘amen’ op zeggen.

Mazzel tov

Henriëtte de Jong, apothekersassistent

Ik lees graag non-fictie. Het boek Mazzel tov van de Vlaamse schrijver en journalist Margot Vanderstraeten was een verrassende ontdekking. Zij beschrijft hoe ze als werkstudente bijles gaf in een Joods-orthodoxe familie in Antwerpen. Jarenlang komt ze er meerdere keren per week over de vloer: dit geeft een uniek inkijkje in het leven van alledag in deze gesloten gemeenschap. Geleidelijk aan ontstaat er een warme band met de vier kinderen, maar ook met ouders en grootouders, wat de schrijfster er niet van weerhoudt om verslag te doen van behoorlijke cultuurbotsingen. Ze blijft steeds respectvol, maar als lezer rijzen de haren je te berge bij deze wonderlijke, weliswaar bijbels gefundeerde, maar in onze tijd en cultuur ogenschijnlijk volstrekt zinloze religieuze en culturele gebruiken.

Rome

Maria Bouwman, milieu-advocaat

Een film die op mij grote indruk heeft gemaakt, is La Grande Bellezza van de Italiaanse regisseur Paolo Sorrentino (2013). Hoofdpersoon Jep Gambardella, een schrijver uit de Romeinse elite, belandt op zijn vijfenzestigste verjaardag na een leven vol feesten in een existentiële crisis. Hij stelt herkenbare vragen: wat is de zin van het leven, wat is schoonheid? Ik vind het sterk dat de film niet als een soort catechismus probeert om hierop onwrikbare antwoorden te geven. De film laat de kijker zelf nadenken, aan de hand van de (soms heftige) dingen die Jep meemaakt, gecombineerd met prachtige muziek en beelden van Rome. Hierdoor is de film keer op keer inspirerend.

Openbaring

Klaas Jan Hoff, akkerbouwer

Het boek van Johannes over de openbaring van Jezus Christus. De meeste boeken zijn fantasie, fictie en van tijdelijke aard. Maar dit boek gaat over wat werkelijk komt. Velen zeggen dat ze dit boek moeilijk vinden, maar dat valt geweldig mee als je er echt mee aan de slag gaat. Op internet staat een achtdelige bijbelstudie over het boek Openbaring, gegeven door Wim Grandia. Voor iedereen een aanrader. We moeten allemaal weten waar de bezigheden van de mensheid op uit zullen draaien. Want de dag van vandaag is geen fictie en de toekomst is geen fantasie. En weet zeker: de toekomst zal geen einde hebben.

Troost

Sandra Oosterwolde, student theologie

Het afgelopen semester las ik voor het vak Sterven en Rouw het boek Troost. Als licht in donkere tijden van Michael Ignatieff. Het gaat om ‘een verzameling portretten, gerangschikt in historische volgorde, elk gewijd aan een enkele persoon, die ook in extreme omstandigheden gebruikmaakte van overgeërfde tradities om troost te vinden’. Het maakte indruk op mij, omdat het tijdens het begin van de coronaperiode geschreven is, toen het dodental toenam. Er was toen behoefte aan troost in een onzekere situatie. Hoewel het geen christelijk boek is, vind ik erin terug dat de psalmen in een basisbehoefte van troost voorzien. Verder is het een mooi historisch overzicht van waar mensen troost uit kunnen putten in moeilijke situaties. Een voorbeeld is Job, die als bijbelse figuur te maken heeft met intens lijden. Daarnaast worden een aantal psalmen behandeld die troost bieden. Een daarvan is de bekende Psalm 23, waarin God als herder en als trooster naar voren komt.

Elvis

Rineke de Wit, zangeres

Een van de films die onverwacht bij me bleef hangen was Elvis. De worsteling met zijn grote muzikale talent, zijn ’verboden’ maar onweerstaanbare performance, de verhouding blank-zwart, de slinkse commercie en zijn mens-zijn wordt neergezet tegen de achtergrond van een snel veranderende maatschappij. Het zette me aan het denken over de grote rol van muziek, ook nu. Over hoe belangrijk het is om als artiest dicht bij jezelf te blijven. Het is een film met interessante ingrediënten, de ongekende Elvis met alle bekende songs en tegelijkertijd niets nieuws onder de zon. Vijfenveertig jaar later worstelen wij namelijk ook met dezelfde thema’s. In de wereld, en in de kerk net zo goed.

Lectuur

Siem Verkade, voormalig ondernemer

Vroeger heb ik veel boeken gelezen, meestal over de Tweede Wereldoorlog. Zoals van Cornelius Ryan: De langste dag, Een brug te ver en De laatste slag. Ook las ik boeken van Alistair MacLean, bijvoorbeeld The Guns of Navarone. De films van al die boeken heb ik ook gezien. Maar dit was in de jaren 70 of 80. Daarna heb ik de tijd niet meer gehad of genomen om te lezen. Vakanties werden besteed aan het gezin, met wandelen en fietsen, of ‘s winters skiën. En als er al gelezen wordt, dan is dat lectuur of magazines over kerk en geloofszaken of op het gebied van hobby’s en werk, zoals de natuur en de tuin of het weer.

Vertrouwen

Bert Mollema, teamleider bovenbouw havo

Een poosje geleden las ik het boek Step your mind van Ivo Mijland. Hij beschrijft de reis van het leven, in je eigen gedachten en je innerlijk. Het boek leerde mij veel over mijn eigen menselijk gedrag, waardoor ik meer inzicht kreeg in mijzelf en leerde wat je wel en niet kunt veranderen in je leven. Op een heel praktische en laagdrempelige manier heb ik er als mens veel aan gehad, zowel in mijn werk met jongeren en collega’s, als in de privésfeer. Een aanrader voor iedereen die het vertrouwen in de ander en zichzelf wil laten groeien.