De meest betrokkene wordt buitenspel gezet: wat betekent de klimaatcrisis voor God?

De aarde piept en kraakt in al zijn voegen en de gevolgen daarvan laten zich steeds meer gevoelen in het dagelijks leven. In het publieke debat wordt het lot van alle betrokkenen breed uitgemeten. Een lange rij, aangevoerd door onze kinderen en kleinkinderen. Verder zien we in de bonte stoet energieleveranciers, regeringsleiders, boeren, supermarktbazen, drinkwatervoorzieners, hulpverleners, natuurbeschermers, Schipholbazen, vluchtelingen, dijkgraven en boswachters – circus Jeroen Bosch is er niets bij.

Intussen staat de meest betrokkene buitenspel: God. Het gaat namelijk over zíjn schepping. Wat zou het voor Hem betekenen? Die vraag speelt geen rol in het publieke debat. Begrijpelijk, je kunt God niet zomaar inbrengen in een politieke en..

