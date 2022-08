Als de welvaart je lief is, moet je de Rijn bevaarbaar houden

Binnenvaart in de Rijn. Er wordt gewerkt aan duurzame schepen die ook tijdens laagwater meer lading kunnen meenemen. (beeld anp / Jasper Juinen)

De Rijn is de belangrijkste rivier van West-Europa waar maar liefst 75 procent van de binnenvaartvloot met regelmaat op vaart. Jaarlijks vervoeren deze schepen 300.000.000.000 kilo goederen waaronder aardolieproducten, bouwstoffen, chemicaliën, ijzererts, kolen, agribulk en containers over de Rijn.

Met de lage waterstanden van 2018 nog op ons netvlies gebrand, lijkt de zomer van 2022 een nieuwe droogterecord te gaan leveren. Dit is niet alleen een probleem voor de binnenvaart. Die is slechts een schakel in een keten die de economie draaiende houdt.

Het is simpel: wanneer schepen vanwege laagwater nog maar de helft van de lading kunnen meenemen, zijn er dubbel zoveel schepen nodig. Dit zorgt voor een onbalans en dat leidt tot hogere vrachtp..

