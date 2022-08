Dat de Indonesische ambassadeur een krans heeft gelegd tijdens de Indië-herdenking is volkomen misplaatst. Toegegeven, er zijn naast Nederlanders ook veel Indonesische slachtoffers gevallen tijdens de Japanse bezetting. Maar direct na de Japanse capitulatie werden ongeveer zesduizend Nederlanders, Molukkers, mensen die de opstand niet steunden en Chinezen vermoord. Rutte heeft excuses aangeboden aan Indonesië voor wat de Nederlanders verkeerd hebben gedaan. Waar blijven de Indonesische excuses? Dat een herdenking anders kan, hebben ze in Zwolle getoond. Daar sprak een jonge Papoea wiens grootvader vocht voor de onafhankelijkheid van zijn land. Het resultaat is dat ondanks plechtige beloften van Nederland het gebied via een vervalste volksraadpleging bij Indonesië is ingelijfd en dat er tot vandaag Papoea-slachtoffers vallen. Zou de ambassadeur ook komen als Rutte zo moedig was een Papoea-spreker uit te nodigen?