Noeste arbeid in Gods wijngaard

Mooi en getuigend artikel van Aad Kamsteeg in het Nederlands Dagblad van 15 augustus.

De missionarissen die de hele wereld overtrokken om het evangelie te verkondigen en de woorden in daden om te zetten.

Vroeger had elk rooms-katholiek gezin wel een oom of tante die pastoor, zuster of pater/missionaris werd.

De broer van mijn moeder was lid van de Congregatie van de Missionarissen van Mariannhill, waarvan het moederhuis in Arcen was en de paters en broeders naar Zuid-Afrika, Nieuw-Guinea en Zimbabwe gezonden werden. Er werden scholen en kerken gebouwd en gemeenschapsprojecten opgezet, zoals volkstuinen.

Mijn oom (Father Henry Ratering) is drie jaar geleden in het Zuid-Afrikaanse Durban overleden. Na een leven als parochiepriester in de zwarte townships rond Durban mocht hij de laatste jaren van zijn leven i..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .