Met belastingen los je het energieprobleem niet op

In het artikel ‘Stijgende energieprijzen: een zegen, het werd tijd’ (ND, 15 augustus) merkt Peter de Waard terecht op dat voor lage inkomens stijgende energieprijzen geen zegen zijn, maar een probleem. De oplossing die hij aandraagt, namelijk hervorming van het belastingstelsel, lijkt mij helaas ineffectief. Het probleem bestaat immers niet alleen uit hoge stookkosten, waarvoor allicht een snelle fiscale oplossing te vinden is. De prijzen van allerlei producten worden óók hoger door de toegenomen energieprijzen. Het gaat met name om voedsel, waarvoor naast transport vaak onder andere ook kunstmest en gekoelde opslag nodig zijn. Dat alles kost veel energie. Zolang de productiekosten niet worden gedrukt door een verlaging van de energieprijs zal voedsel steeds duurder worden. Hetzelfde geldt voor andere producten waarvoor productie, transport of opslag veel energie kosten. Tegen zulke indirecte effecten van de hoge energieprijs is geen (redelijke) hervorming van het belastingstelsel opgewassen. Als we bittere energiearmoede willen voorkomen, moet het probleem bij de bron worden aangepakt. Bij de energieprijs. Dat kan door fossiele energiebronnen – vooral aardgas, dat in principe eenvoudig verkrijgbaar is – te kopen en te winnen waar ze beschikbaar zijn, tegen de laagst mogelijke prijs.