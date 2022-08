Iedereen levert een bijdrage aan grote wetenschappelijke ontdekkingen

Onlangs presenteerde de Amerikaanse president Joe Biden de eerste beelden van de James Webb-ruimtetelescoop. Op een oppervlak zo groot als het oog van een naald, als je die met een uitgestrekte arm tegen de hemel houdt, tuimelen duizenden melkwegstelsels uit de beginfase van ons heelal over elkaar heen. Als je dat doorvertaald naar het hele firmament, dan heb je het over honderden miljarden melkwegstelsels, elk met honderden miljarden sterren. Het heelal telt vermoedelijk meer sterren dan de zandkorrels die wij aan de stranden van onze zeeën vinden. Weliswaar is het precieze aantal zandkorrels nog altijd zeer omstreden, maar wie zit ermee als het om dit soort dimensies gaat, of een getal 22 of 23 cijfers heeft - vóór de komma welteverstaan.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .