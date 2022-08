Een burgerberaad voor het klimaat kán werken

Lisa Van Dijk schreef in haar opinieartikel in het ND van 10 augustus dat we geen wonderen moeten verwachten van burgerberaden, maar dat ze wel onze democratie en het beleid kunnen versterken. Nu er een burgerberaad over ons klimaatbeleid op de politieke agenda staat, is het belangrijk ons af te vragen hoe dat kan slagen. Klimaatbeleid staat of valt met de steun van de bredere samenleving.

doordacht

Burgerberaden zijn een vorm van burgerparticipatie. Een kleine groep burgers, meestal 100 tot 150, wordt ingeloot en komt door middel van discussie, ook wel ‘deliberatie’ genoemd, met een reeks beleidsaanbevelingen. Uit meerdere studies blijkt dat deze burgerberaden, mits go..

