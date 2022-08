We moeten het over ons gedrag hebben. Dat gaat misschien even pijn doen

Zo hard lachen dat ze het vijf tafels verderop nog horen in het restaurant. Zo veel praten dat het niet anders kan dat u ook dingen zegt die niet belangrijk zijn, of erger nog: onzin. Stijlloze grappen maken, alleen opdat er om u gelachen zal worden. Met stemverheffing spreken om uw zin te krijgen en daarbij al dan niet op tafel slaan. Doen wat u wilt en achteloos voorbijgaan aan wat een ander eigenlijk wil. U verliezen in eten, drinken, feesten, seks.

Maaiende armen, hard op schouders en met deuren slaan, u vaak stoten aan tafels en andere meubels. Heel hard HALLO roepen bij het binnenkomen. Doorwerken tot elf uur ’s avonds. De claxon van uw auto gebruiken om te laten merken dat u boos bent, in plaats van waar hij voor bedoeld is. ..