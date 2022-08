Hoe de klassieke deugden kunnen helpen bij een nieuwe bestuurscultuur

Komende maand is het drie jaar geleden dat de politiek unaniem het neoliberalisme tijdens de algemene politieke beschouwingen failliet verklaarde. We zijn ook anderhalf jaar na de beloofde nieuwe bestuurscultuur die ervoor moest zorgen dat politiek-bestuurlijke verhoudingen opener zouden worden en het vertrouwen in politiek en overheid zou herstellen. Alles zou anders worden.