Doe Papoea’s recht en zet ze niet neer als achterlijk; beschouw hen als tijdgenoten

De Britse fotograaf Jimmy Nelson werd in 2013 wereldberoemd met zijn fotoreportages van stammen wereldwijd, onder andere te zien in het kolossale salontafelboek Before They Pass Away. Dat boek ontving veel lof, maar veroorzaakte ook controverse. Eén van de redenen om de reportage te maken was, aldus Nelson, dat de bevolkingsgroepen die hij fotografeert, zullen verdwijnen. Hij presenteert zijn modellen dan ook als museumstukken, in traditionele kleding die op geen enkele manier hun bestaan in een geglobaliseerde wereld verraadt. De T-shirts die Papoea’s dragen en de mobiele telefoons die ze gebruiken zijn nergens te zien.

