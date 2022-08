Het hotel is als een pelgrimsverblijf op weg naar een altijd veilig huis

De eerste keer in een hotel, onderweg naar Hongarije. We gaan de snelweg af, richting een klein Duits dorpje, waar we bij een groot hotel met bijbehorende slagerij terechtkomen. Het heerlijke gevoel tussen de witte lakens bij het wakker worden, ondanks de vreemde omgeving en het vreemde bed. Vervolgens de heerlijke broodjes bij het ontbijt waarvan je kunt blijven eten.

Een van mijn medestudenten boekt een Formule 1-hotel in Parijs ‘met uitzicht op de Eiffeltoren’. Het blijkt een mooi reclamepraatje, want slechts in de verte is de toren piepklein zichtbaar.

Het brandalarm dat om zes uur ‘s morgen afgaat in het hotel in Londen, omdat de eitjes voor het ontbijt gebakken worden. Het hotel in New York waar we op de 36e verdieping verblijven. Een heerlijk plek om je terug te trekken na een dag door de wereldstad slenteren.

De trainingsdag is ten einde, nog een borrel en daarna helemaal alleen in een heerlijke hotelkamer in een hotelletje in Otterlo. De nacht filtert de dag, de volgende dag zit ik weer fris in de wedstrijd.

De lekkere geurtjes in de badkamer. De luxe van elke dag schone handdoeken. Het uit..

