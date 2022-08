Conflicterende wensen op gebied van seksualiteit

In haar opinie-artikel vraagt pastor Jos Looijs de Katholieke Kerk om zich duidelijker uit te spreken over de lhbti+-agenda (ND, 12 augustus). Dát ben ik met haar eens, maar ik zou juist graag zien dat de Kerk deze agenda ontmaskert voor wat het is; een variant van het in protestants-evangelicale kringen bekende ‘welvaartsevangelie’, maar dán betrokken op de menselijke seksualiteit. Deze agenda belooft ‘liefde voor iedereen’, maar in praktijk wordt daarmee bedoeld dat iedereen zo veel mogelijk zijn of haar seksuele voorkeuren zou moeten kunnen praktiseren. Maar dat is onmogelijk: mensen hebben nu eenmaal conflicterende wensen op dit gebied. Zo is de ene lhbti-voorvechter voorstander van polyamorie, en de ander niet. Dus misschien moeten de voorstanders van de lhbti+-agenda het eerst met elkaar eens worden over wie precies de ‘winnaars’ zijn, dus zij die wél hun seksuele voorkeur mogen praktiseren, en wie precies de ‘verliezers’ zijn. Als dat duidelijk is, dan kan de Rooms-Katholieke Kerk zich ontfermen over de laatste groep.