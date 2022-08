Conflicten zijn te herleiden tot verschillende culturen die met elkaar strijden

Onlangs herlas ik het boek Botsende beschavingen van de Amerikaanse hoogleraar Samuel Huntington, geschreven in 1996. Hij beschrijft dat de echte strijd in de wereld plaatsvindt tussen negen dominante beschavingen, culturen, die een eigen historie, achtergrond en traditie hebben. Het is een hoogst actueel boek in deze tijd van geopolitieke conflicten.

Recente grensconflicten bij de Servisch-Kosovaarse grens. De Verenigde Staten provoceerde de Chinese leider met hoog politiek bezoek aan Taiwan. En de oorlog Rusland-Oekraïne duurt al bijna een half jaar - en eigenlijk al acht jaar. Huntington schreef ruim 25 jaar jaar geleden al over deze strijd tussen culturen. Het gaat hier om de westerse, Chinese, islamitische, Japanse, Afrikaanse, Latij..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .