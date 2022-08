Ook predikant kent kerkpijn

Mariët Baaij schrijft over de kerkpijn van kerkverlaters (ND, 10 augustus). Een oorzaak is volgens haar de houding van de voorganger, maar ook die kent kerkpijn. In tegenstelling tot Mariët Baaij denk ik dat kerkpijn niet zijn oorzaak heeft in de door haar genoemde punten, want je kunt tegenwoordig in allerlei kerken terecht. Predikanten daarentegen verlaten de kerk niet vanwege huidskleur of gender, maar vanwege het gedrag van kerkleden. Leden gaan zich als een wolf gedragen en de herder willen ze verslinden. In een enquête die gehouden werd voor het boek Wolven in de Kerk geeft 50 procent van de ondervraagde voorgangers aan te hebben overwogen om te stoppen met het predikantschap. Ruim de helft van de predikanten is ervan overtuigd of vermoedt dat een of meer gezinsleden vanwege hun bediening het geloof hebben verloren. Dat is nog eens kerkpijn die kerkverlating veroorzaakt en soms zelfs de kerk doet leeglopen tot het punt dat ze ophoudt te bestaan.