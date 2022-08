Stijgende energieprijzen: een zegen, het werd tijd

Energiearmoede is nu al het woord van het jaar 2022. Maar over energierijkdom heeft niemand het ooit gehad toen in de jaren zestig de cv’s en ovens op de Groningse gasbel werden aangesloten, en autorijden en vliegvakanties mogelijk werden doordat supertankers vol Arabische olie bij Rotterdam aanmeerden.

Eigenlijk is energie al 150 jaar zo goedkoop dat ermee kan worden gesmeten. Probleemloos rijden mensen duizend kilometer voor twee weken vakantie in Zuid-Frankrijk. Of vliegen ze twaalfduizend kilometer naar Bangkok in Thailand. En dat zijn niet alleen de geprivilegieerden – hoewel hun ecologische voetafdruk gemiddeld honderd keer zo hoog zal zijn als die van Jan Modaal. Eigenlijk heeft de grote meerderheid van de huidige generatie de kost..

