Heeft de kerk een zomerstop nodig?

Verschillende kerken in Nederland lassen een zomerstop in. Ze organiseren geen samenkomsten, zodat voorgangers en actieve vrijwilligers ook kunnen genieten van een rustdag. ‘Het is gezond voor de vrijwilligers om afstand te nemen en vakantie te vieren’, is de reactie van een kerkleider (ND, 4 augustus). En een ander merkt op dat kerk-zijn meer is dan de zondagse dienst. Maar sommige kerken sluiten hun deuren uit noodzaak: er zijn te weinig vrijwilligers om degenen die op vakantie zijn te vervangen.