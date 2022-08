Vasthouden

Toch bijzonder dat de Lambeth-conferentie van de Anglicaanse Kerk wordt aangevoerd als bewijs dat de homoseksuele praktijk wereldwijd door christenen wordt veroordeeld (ND, 11 augustus). Daar was zeker geen sprake van de grote meerderheid. Integendeel. Verder is het juist de Lambeth-conferentie die laat zien hoe het moet gaan tussen christenen. Ondanks behoorlijk verschil van inzicht houden ze elkaar vast. Werk van de Geest!