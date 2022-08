Ja, kerkverlating van een geliefde raakt diep, maar haak niet ook zélf af

Je zult maar meemaken dat het beleid van de kerkenraad en de gemeente oorzaak wordt van het vertrek van jongeren uit de gemeente, zoals Mariët Baaij beschrijft (ND, 10 augustus). Als dat zo is, dan kan je dat inderdaad heel kwaad maken, zeker als diegene dicht bij je staat. Dat is een striem op de ziel die nog lang blijft schrijnen. Kerkpijn raakt inderdaad niet alleen degene die vertrekt, maar ook mensen om diegene heen.

Ik geef een aantal voorbeelden. Stel dat een opmerking gemaakt werd tegen je dochter door een leeftijdsgenootje uit de kerk: ‘Je mag niet zo zijn van God.’ Dat hakte er zo in op die kwetsbare leeftijd dat ze er ziek van werd en in een diepe crisis raakte. Het is nooit meer goed gekomen tussen haar en de kerk. Want voor h..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .