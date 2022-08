Kinderen en de daden van hun ouders

De publieke verontwaardiging in Europa over de jarenlange oorlog in Syrië en alle wreedheden die ermee gepaard gaan, is weggeëbd. Toch laait ze af en toe weer op en verhit ze de gemoederen. Vooral wanneer we weer beginnen te vrezen voor onze eigen veiligheid en bang worden dat die oorlog in het Oosten ook een bedreiging zou kunnen worden voor ons eigen leven.

Onlangs was het weer zover, althans in België. De premier verdedigde in het parlement de repatriëring van ISIS-moeders en hun kinderen uit Syrische kampen. Ook in Nederland speelt deze kwestie en de politiek is er scherp verdeeld over.

Naast tegenstand – sommige Belgische parlementsleden namen de woorden ‘ISIS-gangsters’ of ‘terroristen’ in de mond – vond de premier ook medestanders onder de parlementsleden. Een van hen stelde: ‘Laat er geen twijfel over bestaan: vrouwen die moedwillig naar Syrië zijn vertrokken om zich bij ISIS aan te sluiten, moeten worden berecht. Hun betrokkenheid bij de afschuwelijke misdaden van het kalifaat moet worden onderzocht en ze moeten hiervoor een gepaste straf krijgen.’ In één adem voegde ze eraan toe: ‘Ov..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .